Черчесов назвал матч Россия – Хорватия лучшим на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что все матчи команды на чемпионате мира-2018 доставили ему определенное удовольствие. На домашнем турнире россияне впервые в новейшей истории дошла до 1/4 финала, где уступила будущему вице-чемпиону – Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

- В каком из матчей игра сборной России устроила вас больше всего?

В эмоциональном плане, понятно, с Испанией (1:1, пенальти - 4:3), - цитирует официальный сайт ФИФА Черчесова. - В игровом, наверное, все-таки с Египтом (3:1). Мы четко знали, что делать, играли на победу, которая давала выход в 1/8 финала. Хотя тренер, как любой отец, не будет делить детей на любимых и нелюбимых – все пять матчей доставили определенное удовольствие и пищу для размышлений.

Хотели выиграть и матч с Уругваем (0:3). Другое дело, мы специально не меняли тактику, чтобы следующий соперник не понимал, что мы можем это сделать и против них. Раньше мы играли в пять защитников, а перед чемпионатом мира и сам турнир проводили в четыре защитника. Думаю, это чуть сбило с толку испанцев. Они не нашли противоядия против тактики, которую мы применили. Благодарен ребятам – они выполнили установку от и до.

- А матч с Хорватией?

- Специально не стал об этом говорить, чтобы не показаться нескромным (улыбается). Но раз вы сами сказали… По-моему, это лучший матч турнира. И по накалу, и по содержанию игры.

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