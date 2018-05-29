Черчесов хочет, чтобы болельщики оценили сборную по достоинству

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чего он ожидает от товарищеского матча со сборной Австрии.

- Насколько в матче с Австрией будет важен результат, помимо экспериментов и текущей готовности команды? Ведь русский болельщик, он такой – в случае неудачи сразу будут крики, что все пропало.

- Во-первых, идти на эксперименты нас на протяжении всего этого цикла заставляли травмы и пропуски матчей отдельными игроками. Во-вторых, абсолютно понятно, что обе сборные завтра будут делать максимум и бороться за победу. У нас 12 дней хороших тренировок за плечами, команда выходит на определенный уровень готовности, и мы, ясное дело, хотим выиграть. Все лежит на поверхности – важно, чтобы команда почувствовала уверенность, а болельщик в России оценил нас по достоинству и знал, за какую команду болеет! И, кстати, могу вас заверить: болельщики во всех странах в этом плане - одинаковые. (Дмитрий СИМОНОВ)

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Австрия - Россия. Он состоится 30 мая в Инсбруке и начнется в 21.45 по московскому времени.

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