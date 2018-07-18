Черчесов, Акинфеев и Дзюба будут изображены на граффити в центре Москвы

В центре Москвы на Садовнической улице появится граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова, а также игроков национальной команды - голкипера Игоря Акинфеева и форварда Артема Дзюбы.

– На подстанции художник изобразил самых ярких героев российской сборной прошедшего чемпионата мира по футболу, – говорится в сообщении пресс-службы Московской объединенной электросетевой компании. – Тренер Станислав Черчесов, капитан сборной Игорь Акинфеев и нападающий Артем Дзюба запечатлены в стиле граффити. Отметим, что граффити, посвященные прошедшему чемпионату мира, появились в различных российских городах, однако впервые увековечены сразу три героя российской сборной.

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

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