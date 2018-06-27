Чемпионы мира не вышли в плей-офф в четвертый раз в XXI веке

Сборная Германии стала четвертой командой-чемпионкой мира в XXI веке, не сумевшей выйти в плей-офф следующего турнира. Только бразильцы в 2006 году сумели пробиться в плей-офф, защищая титул. Испанцы в 2014-м заняли в своей группе третье место, а французы (2002), итальянцы (2010) и немцы (2018) оказались четвертыми. (Кирилл БУРДАКОВ)
Как проводили турнир действующие чемпионы мира
|
Год
|
Страна
|
Чемпион
|
Результат
|
1938
|
Франция
|
Италия
|
Чемпион
|
1950
|
Бразилия
|
Италия
|
2-е место в группе
|
1954
|
Швейцария
|
Уругвай
|
4-е место
|
1958
|
Швеция
|
ФРГ
|
4-е место
|
1962
|
Чили
|
Бразилия
|
Чемпион
|
1966
|
Англия
|
Бразилия
|
3-е место в группе
|
1970
|
Мексика
|
Англия
|
1/4 финала
|
1974
|
ФРГ
|
Бразилия
|
4-е место
|
1978
|
Аргентина
|
ФРГ
|
2-й гр.турнир (3-е место)
|
1982
|
Испания
|
Аргентина
|
2-й гр.турнир (3-е место)
|
1986
|
Мексика
|
Италия
|
1/8 финала
|
1990
|
Италия
|
Аргентина
|
Финал
|
1994
|
США
|
Германия
|
1/4 финала
|
1998
|
Франция
|
Бразилия
|
Финал
|
2002
|
Корея/Япония
|
Франция
|
4-е место в группе
|
2006
|
Германия
|
Бразилия
|
1/4 финала
|
2010
|
ЮАР
|
Италия
|
4-е место в группе
|
2014
|
Бразилия
|
Испания
|
3-е место в группе
|
2018
|
Россия
|
Германия
|
4-е место в группе