Чемпионы мира не вышли в плей-офф в четвертый раз в XXI веке

Сборная Германии стала четвертой командой-чемпионкой мира в XXI веке, не сумевшей выйти в плей-офф следующего турнира. Только бразильцы в 2006 году сумели пробиться в плей-офф, защищая титул. Испанцы в 2014-м заняли в своей группе третье место, а французы (2002), итальянцы (2010) и немцы (2018) оказались четвертыми. (Кирилл БУРДАКОВ)

Как проводили турнир действующие чемпионы мира