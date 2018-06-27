19:11 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Чемпионы мира не вышли в плей-офф в четвертый раз в XXI веке


Сборная Германии стала четвертой командой-чемпионкой мира в XXI веке, не сумевшей выйти в плей-офф следующего турнира. Только бразильцы в 2006 году сумели пробиться в плей-офф, защищая титул. Испанцы в 2014-м заняли в своей группе третье место, а французы (2002), итальянцы (2010) и немцы (2018) оказались четвертыми. (Кирилл БУРДАКОВ)

Как проводили турнир действующие чемпионы мира

Год

Страна

Чемпион

Результат

1938

Франция

Италия

Чемпион

1950

Бразилия

Италия

2-е место в группе

1954

Швейцария

Уругвай

4-е место

1958

Швеция

ФРГ

4-е место

1962

Чили

Бразилия

Чемпион

1966

Англия

Бразилия

3-е место в группе

1970

Мексика

Англия

1/4 финала

1974

ФРГ

Бразилия

4-е место

1978

Аргентина

ФРГ

2-й гр.турнир (3-е место)

1982

Испания

Аргентина

2-й гр.турнир (3-е место)

1986

Мексика

Италия

1/8 финала

1990

Италия

Аргентина

Финал

1994

США

Германия

1/4 финала

1998

Франция

Бразилия

Финал

2002

Корея/Япония

Франция

4-е место в группе

2006

Германия

Бразилия

1/4 финала

2010

ЮАР

Италия

4-е место в группе

2014

Бразилия

Испания

3-е место в группе

2018

Россия

Германия

4-е место в группе

 

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