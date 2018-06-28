Чемпионат мира. Видеоонлайн "СЭ"! В эфире вратарь ЦСКА Эльвира Тодуа

На сайте "СЭ" - онлайн-проект, посвященный чемпионату мира по футболу.
Что-то похожее "СЭ" уже делал во время Олимпиады в Пхенчхане. Тогда мы стартовали ранним утром и завершали лайв поздним вечером. Сейчас турнир проходит в России, и мы освещаем его практически в круглосуточном режиме.
В видеостудии "СЭ" - специалисты и тренеры, футболисты и арбитры, поэты, рокеры и рэперы. Позовем и экстрасенса. И конечно, из разных городов России в эфир будут выходить наши специальные корреспонденты. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира.
И, конечно, – конкурсы с призами!
Ваш главный адрес на время ЧМ-2018.
Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
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