Чемпионат мира в четвертый раз подряд выиграет европейская сборная

Чемпионом мира-2018 станет европейская сборная. Об этом стало известно после того, как с турнира вылетела последняя команда не из Европы - сборная Бразилии уступила Бельгии (1:2) в четвертьфинале.

В полуфинале бельгийцы встретятся с Францией, а в двух оставшихся четвертьфиналах сыграют Россия - Хорватия и Швеция - Англия.

Это уже четвертый чемпионат мира подряд, на котором победит команда из Европы. ЧМ-2006 выиграла Италия, ЧМ-2010 - Испания, ЧМ-2014 - Германия. Последним неевропейским чемпионом мира стала Бразилия в 2002 году. Примечательно, что с 1962 по 2006 год чемпионами мира становились европейские и южноамериканские сборные строго попеременно.

В общей сложности на счету команд из Европы 11 чемпионских титулов (после ЧМ-2018 будет 12), из Южной Америки - 9. Представители других конфедераций никогда не добирались даже до финала, а в полуфиналах играли только два раза: США из КОНКАКАФ на ЧМ-1930 и Корея из Азии на ЧМ-2002.

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