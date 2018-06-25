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В 1/8 финала ЧМ-2018 Германия сыграет с Бразилией?

Кубок мира пока в руках Германии. Бразилия - один из претендентов на трофей. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Кубок мира пока в руках Германии. Бразилия - один из претендентов на трофей. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Расклады двух скрестных групп чемпионата мира по футболу-2018

Группа E

 

И

В

Н

П

М

О

1. Бразилия

2

1

1

0

3-1

4

2. Швейцария

2

1

1

0

3-2

4

3. Сербия

2

1

0

1

2-2

3

4. Коста-Рика

2

0

0

2

0-3

0

27 июня: Сербия – Бразилия (21.00), Швейцария – Коста-Рика (21.00).

Группа F

 

И

В

Н

П

М

О

1. Мексика

2

2

0

0

3-1

6

2. Германия

2

1

0

1

2-2

3

3. Швеция

2

1

0

1

2-2

3

4. Корея

2

0

0

2

1-3

0

27 июня: Корея – Германия (17.00), Мексика – Швеция (17.00).

 
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На выход из группы F реально претендуют три команды – Мексики, Германии и Швеции. У команды Кореи остались чисто математические шансы – мало того что ей надо побеждать немцев, так еще необходима победа Мексики над сборной Швеции.

Чтобы обеспечить первое место, мексиканцам достаточно не проиграть скандинавской команде. В этом случае латиноамериканцы встретятся со второй командой группы Е – Швейцарией, Сербией или Бразилией.

Вторая же команда группы F сыграет с победителем группы Е. Шансы занять верхнюю строчку в группе Е у сербов невелики – надо побеждать бразильцев и рассчитывать на потерю очков швейцарской команды в матче против Коста-Рики.

И вот тут наступает самое интересное.

Немцы с большой долей вероятности займут вторую строчку. Чтобы обеспечить себе выход в 1/8 финала, команде Йоахима Лева необходимо победить корейцев с разностью в два мяча. Тогда она в любом случае будет выше либо мексиканцев, либо шведов. В то же время подняться выше второго места вряд ли получится – мексиканцы выглядят сильнее шведов и хотя бы одно очко, скорее всего, наберут.

Матчи в группе Е начнутся уже после того, как станут известны результаты в группе F. Захотят ли швейцарцы забивать немотивированным костариканцам как можно больше голов, выходить на первое место и получить в соперники немцев? Перед бразильцами такой вопрос не стоит – игра вполноги против сербов может обернуться поражением и, как следствие, непопаданием в плей-офф. В общем, велика вероятность того, что бразильцы встретятся с немцами уже в 1/8 финала.

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