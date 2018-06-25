В 1/8 финала ЧМ-2018 Германия сыграет с Бразилией?

Кубок мира пока в руках Германии. Бразилия - один из претендентов на трофей. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Группа E

И В Н П М О 1. Бразилия 2 1 1 0 3-1 4 2. Швейцария 2 1 1 0 3-2 4 3. Сербия 2 1 0 1 2-2 3 4. Коста-Рика 2 0 0 2 0-3 0

27 июня: Сербия – Бразилия (21.00), Швейцария – Коста-Рика (21.00).

Группа F

И В Н П М О 1. Мексика 2 2 0 0 3-1 6 2. Германия 2 1 0 1 2-2 3 3. Швеция 2 1 0 1 2-2 3 4. Корея 2 0 0 2 1-3 0

27 июня: Корея – Германия (17.00), Мексика – Швеция (17.00).

На выход из группы F реально претендуют три команды – Мексики, Германии и Швеции. У команды Кореи остались чисто математические шансы – мало того что ей надо побеждать немцев, так еще необходима победа Мексики над сборной Швеции.

Чтобы обеспечить первое место, мексиканцам достаточно не проиграть скандинавской команде. В этом случае латиноамериканцы встретятся со второй командой группы Е – Швейцарией, Сербией или Бразилией.

Вторая же команда группы F сыграет с победителем группы Е. Шансы занять верхнюю строчку в группе Е у сербов невелики – надо побеждать бразильцев и рассчитывать на потерю очков швейцарской команды в матче против Коста-Рики.

И вот тут наступает самое интересное.

Немцы с большой долей вероятности займут вторую строчку. Чтобы обеспечить себе выход в 1/8 финала, команде Йоахима Лева необходимо победить корейцев с разностью в два мяча. Тогда она в любом случае будет выше либо мексиканцев, либо шведов. В то же время подняться выше второго места вряд ли получится – мексиканцы выглядят сильнее шведов и хотя бы одно очко, скорее всего, наберут.

Матчи в группе Е начнутся уже после того, как станут известны результаты в группе F. Захотят ли швейцарцы забивать немотивированным костариканцам как можно больше голов, выходить на первое место и получить в соперники немцев? Перед бразильцами такой вопрос не стоит – игра вполноги против сербов может обернуться поражением и, как следствие, непопаданием в плей-офф. В общем, велика вероятность того, что бразильцы встретятся с немцами уже в 1/8 финала.

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