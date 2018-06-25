В 1/8 финала ЧМ-2018 Германия сыграет с Бразилией?

Группа E
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бразилия
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-1
|
4
|
2. Швейцария
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-2
|
4
|
3. Сербия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-2
|
3
|
4. Коста-Рика
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0-3
|
0
27 июня: Сербия – Бразилия (21.00), Швейцария – Коста-Рика (21.00).
Группа F
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Мексика
|
2
|
2
|
0
|
0
|
3-1
|
6
|
2. Германия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-2
|
3
|
3. Швеция
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-2
|
3
|
4. Корея
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-3
|
0
27 июня: Корея – Германия (17.00), Мексика – Швеция (17.00).
На выход из группы F реально претендуют три команды – Мексики, Германии и Швеции. У команды Кореи остались чисто математические шансы – мало того что ей надо побеждать немцев, так еще необходима победа Мексики над сборной Швеции.
Чтобы обеспечить первое место, мексиканцам достаточно не проиграть скандинавской команде. В этом случае латиноамериканцы встретятся со второй командой группы Е – Швейцарией, Сербией или Бразилией.
Вторая же команда группы F сыграет с победителем группы Е. Шансы занять верхнюю строчку в группе Е у сербов невелики – надо побеждать бразильцев и рассчитывать на потерю очков швейцарской команды в матче против Коста-Рики.
И вот тут наступает самое интересное.
Немцы с большой долей вероятности займут вторую строчку. Чтобы обеспечить себе выход в 1/8 финала, команде Йоахима Лева необходимо победить корейцев с разностью в два мяча. Тогда она в любом случае будет выше либо мексиканцев, либо шведов. В то же время подняться выше второго места вряд ли получится – мексиканцы выглядят сильнее шведов и хотя бы одно очко, скорее всего, наберут.
Матчи в группе Е начнутся уже после того, как станут известны результаты в группе F. Захотят ли швейцарцы забивать немотивированным костариканцам как можно больше голов, выходить на первое место и получить в соперники немцев? Перед бразильцами такой вопрос не стоит – игра вполноги против сербов может обернуться поражением и, как следствие, непопаданием в плей-офф. В общем, велика вероятность того, что бразильцы встретятся с немцами уже в 1/8 финала.
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