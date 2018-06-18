Чемпионат мира-2018. Тунис – Англия: прямая трансляция (видео)

Болельщики со всего мира продолжают следить за крутым футбольным турниром в России. В субботу на чемпионате мира в программе три матча. Последней игрой дня станет встреча на "Волгоград Арене" между Тунисом и Англией. Для обеих команд это будет первая игра на ЧМ-2018, она начнется в 21.00 по столичному времени. Кроме англичан и тунисцев, в этой группе играю бельгийцы и панамцы, их игра в Нижнем Новгороде состоялась раньше.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Тунис – Англия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Тунис – Англия.

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