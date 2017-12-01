Чемпионат мира-2018: трансляция жеребьевки

1 декабря, в пятницу, пройдет торжественная церемония жеребьевки группового турнира ЧМ-2018. Турнир, напомним, примет Россия летом будущего года – с 14 июня по 15 июля – в 11 городах на 12 стадионах. Жеребьевка финальной части пройдет в Кремле. Ведут ее Гари Линекер из Англии и Мария Командная из России. Стартует шоу в 18.00 по столичному времени.

"СЭ" ведет прямую трансляцию церемонии жеребьевки группового турнира финальной части чемпионата мира-2018.

Сразу после завершения мероприятия на сайте "СЭ" вас будут ждать медиа-репортажи, комментарии наших ведущих авторов, конечно, участников самой жеребьевки, а также футболистов сборной России и других национальных команд.

Прямая трансляция жеребьевки ЧМ-2018.