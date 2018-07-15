Чемпионат мира-2018. Франция - чемпион, Бельгия - третья

Финал
Матч №64
Франция – Хорватия – 4:2 (2:1)
Голы: Манджукич, 18 – в свои ворота (1:0). Перишич, 28 (1:1). Гризманн, 38 – с пенальти (2:1). Погба, 59 (3:1). Мбаппе, 65 (4:1). Манджукич, 69 (4:2).
Франция: Ллорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез, Мбаппе, Канте (Н`Зонзи, 55), Погба, Гризманн, Матюиди (Толиссо, 73), Жиру (Фекир, 81).
Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич (Пьяца, 81), Ребич (Крамарич, 71), Ракитич, Брозович, Модрич, Перишич, Манджукич.
Предупреждения: Канте, 27. Эрнандез, 41. Врсалько, 90+2.
Судьи: ПИТАНА, Белатти, Майдана (все Аргентина).
ВАР: Иррати (Италия). Вильяно (Аргентина), Астроса (Чили), Маккели (Голландия).
15 июля. Москва. Стадион "Лужники". 78 011 зрителей.
Франция – Хорватия: онлайн-трансляция, обзор матча
Матч за 3-е место
Матч №63
Бельгия – Англия – 2:0 (1:0)
Голы: Менье, 4 (1:0). Э.Азар, 82 (2:0).
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Фертонген, Менье, Витсель, Тилеманс (Дембеле, 78), Де Брейне, Э.Азар, Шадли (Фермален, 39), Лукаку (Мертенс, 60).
Англия: Пикфорд, Магуайр, Стоунс, Джоунс, Триппьер, Дайер, Лофтус-Чик (Алли, 84), Делф, Роуз (Лингард, 46), Кейн, Стерлинг (Рэшфорд, 46).
Предупреждения: Стоунс, 52. Магуайр, 77. Витсель, 90+3.
Судьи: ФАГАНИ, Мансури, Сокандан (все Иран).
ВАР: Гейгер (США). Данкерт (Германия), Флетчер (Канада), Валери (Италия).
14 июля. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 64 406 зрителей.
Бельгия – Англия: онлайн-трансляция, обзор матча
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