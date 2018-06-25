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Чемпионат мира-2018. Россия сыграет с Испанией в 1/8 финала

Сегодня. Калининград. Испания - Марокко - 2:2. Чемпионы мира-2010 - соперники России в 1/8 финала. Фото AFP
Сегодня. Калининград. Испания - Марокко - 2:2. Чемпионы мира-2010 - соперники России в 1/8 финала. Фото AFP

Определился соперник сборной России по матчу 1/8 финала чемпионата мира-2018. Команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Испании, которая сегодня сыграла потеряла очки в матче с Марокко, но стала первой в группе B. 

Сборная России в групповом турнире победила Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1) и уступила Уругваю (0:3), заняв второе место в группе A. 

Игра Испания - Россия состоится 1 июля в Москве на стадионе "Лужники", начало - в 17.00 по московскому времени.

Уругвай, выигравший все три встречи группы, встретится в 1/8 финала с Португалией, которая сегодня не смогла победить Иран. Игра пройдет 30 июня на стадионе "Фишт" в Сочи, начало - в 21.00 по московскому времени.

Матчи 1/8 финала чемпионата мира-2018:
30 июня, суббота. 21.00 (мск). Сочи. Уругвай - Португалия
1 июля, воскресенье. 17.00 (мск). Москва, "Лужники". Испания - РОССИЯ

Сборная России на чемпионате мира по футболу // 
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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Уругвай - Россия - 3:0
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