Чемпионат мира-2018. Россия – Египет: прямая трансляция (видео)

На прошлой неделе стартовал чемпионат мира по футболу-2018, который проходит в России. В первом матче турнира команда России разгромила Саудовскую Аравию – 5:0. Сегодня, 19 июня, команда Станислава Черчесова проведет ключевую игру – с Египтом. Эта встреча пройдет в "Санкт-Петербурге" и начнется в 21.00 по Москве. У африканской сборной ожидается оптимальный состав, а россияне не смогут рассчитывать на полузащитника Алана Дзагоева, который получил травму в игре с аравийской сборной.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Египет. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Россия – Египет.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно! Вторую и, возможно, решающую игру для России на ЧМ специально для вас прокомментируют журналисты "СЭ" Сергей ЕГОРОВ и Алексей ШЕВЧЕНКО. В студии будет жара. Обязательно подключайтесь, не пропустите!