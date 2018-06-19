Чемпионат мира-2018. Расписание матчей 19 июня, турнирная таблица, календарь

С 14 июня в России проходит чемпионат мира по футболу 2018 года. Практически во всех группах уже сыгран первый тур. Исключение – квартет H, борьба в котором начнется сегодня, 19 июня. Кроме того, во вторник, начнется второй тур в группе А, где выступает национальная команда России. Полное расписание вторника – приводим ниже:

МАТЧИ 18 ИЮНЯ

Группа H

Колумбия – Япония – 15.00 (прямая трансляция – здесь)

Польша – Сенегал – 18.00 (прямая трансляция – здесь)

Группа А

РОССИЯ – Египет – 21.00 (прямая трансляция – здесь)

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