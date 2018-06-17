Чемпионат мира-2018. Расписание матчей 17 июня, турнирная таблица, календарь

14 июня в России стартовал чемпионат мира по футболу 2018 года. 17 июня, в воскресенье, состоятся три игры группового турнира в квартетах E и F. Полное расписание – приводим ниже:
МАТЧИ 17 ИЮНЯ
Группа E
Коста-Рика – Сербия – 15.00 (прямая трансляция – здесь)
Бразилия – Швейцария – 21.00 (прямая трансляция – здесь)
Группа F
Германия – Мексика – 18.00 (прямая трансляция – здесь)
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