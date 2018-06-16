Чемпионат мира-2018. Расписание матчей 16 июня, турнирная таблица, календарь

14 июня в России стартовал чемпионат мира по футболу. 16 июня, в субботу, состоятся сразу четыре игры – в группах С и D. Полное расписание – приводим ниже:

МАТЧИ 16 ИЮНЯ

Группа С

Франция – Австралия – 13.00 (прямая трансляция – здесь)

Перу – Дании – 19.00 (прямая трансляция – здесь)

Группа D

Аргентина – Исландия – 16.00 (прямая трансляция – здесь)

Хорватия – Нигерия – в 22.00 (прямая трансляция – здесь)

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