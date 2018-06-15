Чемпионат мира-2018. Расписание матчей 15 июня

14 июня стартовал чемпионат мира по футболу. Накануне сборная России победила в матче открытия Саудовскую Аравию – 5:0. 15 июня, в пятницу, состоятся сразу три матча – в группе А в Екатеринбурге сыграют Египет и Уругвай (начало матча в 15.00 по московскому времени), в квартете B в Санкт-Петербурге встретятся Марокко и Иран (18.00), а в Сочи сыграют Португалия и Испания (21.00).

МАТЧИ 15 ИЮНЯ

Египет – Уругвай – 15.00 (прямая трансляция – здесь)

Марокко – Иран – 18.00 (прямая трансляция – здесь)

Португалия – Испания – 21.00 (прямая трансляция – здесь)

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