Чемпионат мира-2018. Польша – Сенегал: трансляция, видео

Сегодня, 19 июня, первые матчи чемпионата мира проведу команды группы H. Вторыми из этого квартета на стадионе "Спартак" в Москве сыграют сборные Польши и Сенегала. Эта игра начнется в 18.00 по Москове. Также в группе H играют Колумбия и Тунис, они сыграли раньше, и азиатская команда в большинстве добилась победы – 2:1.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Польша – Сенегал. (ВИДЕО)

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Прямой эфир Польша – Сенегал.

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