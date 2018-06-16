Чемпионат мира-2018. Перу – Дания: трансляция, видео

Сегодня, 16 июня, начнется чемпионат мира в группе С. Так, в Мордовии пройдет встреча Перу и Дании. Встреча на "Саранск Арене" начнется в 19.00 по Москве. Эксперты прогнозируют первое место Франции, а между Перу, Данией и Австралией должна развернуться борьба за второе место.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Перу – Дания. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Перу – Дания.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!