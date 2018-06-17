Чемпионат мира-2018. Матч дня. Бразилия – Швейцария: прямая трансляция (видео)

Болельщики со всего мира продолжают следить за крутым футбольным уик-эндом. В субботу на чемпионате мира в России состоялись четыре матча, а в воскресенье их три. Во второй день выходных центральной игрой станет встреча национальных команд Бразилии и Швейцарии. Игра состоится в Ростове-на-Дону и начнется в 21.00 по столичному времени. Ранее в этот же день состоялась первая игра группы Е Коста-Рика – Сербия.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Бразилия – Швейцария. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Бразилия – Швейцария.

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