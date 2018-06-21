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Чемпионат мира-2018. Кто вышел в плей-офф

Нападающий сборной России Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Нападающий сборной России Артем ДЗЮБА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

На чемпионате мира-2018 определились первые участники плей-офф.

Ими стали сборные России, Уругвая (обе – группа А), Франции (группа С) и Хорватии (группа D).

Групповой турнир ЧМ-2018 закончится в четверг, 28 июня. Первые матчи 1/8 финала пройдут в субботу, 30 июня.

Участники 1/8 финала ЧМ-2018:
1. Сборная России.
2. Сборная Уругвая.
3. Сборная Франции.
4. Сборная Хорватии.

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