Чемпионат мира-2018. Коста-Рика – Сербия: трансляция, видео

Сегодня, 16 июня, игровой день на чемпионате мира завершится поединком Хорватии и Нигерии в рамках группы D. Команды встретятся "Калининград Арене", стартовый свисток прозвучит в 22.00 по Москве. Также в группе D играют Аргентина и Исландия.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Коста-Рика – Сербия. (ВИДЕО)

Другая встреча группы B между Португалией и Испанией состоится в Сочи и начнется в 21.00 по Москве.

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Коста-Рика – Сербия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!