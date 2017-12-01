Чемпионат мира-2018. Календарь матчей

В зале Государственного Кремлевского дворца прошла жеребьевка финального турнира чемпионата мира-2018.

Соперниками сборной России по группе A стали сборные Саудовской Аравии (матч состоится 14 июня на стадионе "Лужники", Москва), Египта (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").

Представляем полное расписание игр чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!

ГРУППА А

Матч №1. 14 июня. 18.00. Москва. "Лужники". РОССИЯ – Саудовская Аравия

Матч №2. 15 июня. 15.00. Екатеринбург. Египет – Уругвай

Матч №17. 19 июня. 21.00. Санкт-Петербург. РОССИЯ – Египет

Матч №18. 20 июня. 18.00. Ростов-на-Дону. Уругвай – Саудовская Аравия

Матч №33. 25 июня. 17.00. Самара. Уругвай – РОССИЯ

Матч №34. 25 июня. 17.00. Волгоград. Саудовская Аравия – Египет

ГРУППА В

Матч №4. 15 июня. 18.00. Санкт-Петербург. Марокко – Иран

Матч №3. 15 июня. 21.00. Сочи. Португалия – Испания

Матч №19. 20 июня. 15.00. Москва. "Лужники". Португалия – Марокко

Матч №20. 20 июня. 21.00. Казань. Иран – Испания

Матч №35. 25 июня. 21.00. Саранск. Иран – Португалия

Матч №36. 25 июня. 21.00. Калининград. Испания – Марокко

ГРУППА C

Матч №5. 16 июня. 13.00. Казань. Франция – Австралия

Матч №6. 16 июня. 19.00. Саранск. Перу – Дания

Матч №22. 21 июня. 15.00. Самара. Дания – Австралия

Матч №21. 21 июня. 18.00. Екатеринбург. Франция – Перу

Матч №37. 26 июня. 17.00. Москва. "Лужники". Дания – Франция

Матч №38. 26 июня. 17.00. Сочи. Австралия – Перу

ГРУППА D

Матч №7. 16 июня. 16.00. Москва. "Спартак". Аргентина – Исландия

Матч №8. 16 июня. 22.00. Калининград. Хорватия – Нигерия

Матч №23. 21 июня. 21.00. Нижний Новгород. Аргентина – Хорватия

Матч №24. 22 июня. 18.00. Волгоград. Нигерия – Исландия

Матч №39. 26 июня. 21.00. Санкт-Петербург. Нигерия – Аргентина

Матч №40. 26 июня. 21.00. Ростов-на-Дону. Исландия – Хорватия

ГРУППА E

Матч №10. 17 июня. 15.00. Самара. Коста-Рика – Сербия

Матч №9. 17 июня. 21.00. Ростов-на-Дону. Бразилия – Швейцария

Матч №25. 22 июня. 15.00. Санкт-Петербург. Бразилия – Коста-Рика

Матч №26. 22 июня. 21.00. Калининград. Сербия – Швейцария

Матч №41. 27 июня. 21.00. Москва. "Спартак". Сербия – Бразилия

Матч №42. 27 июня. 21.00. Нижний Новгород. Швейцария – Коста-Рика

ГРУППА F

Матч №11. 17 июня. 18.00. Москва. "Лужники". Германия – Мексика

Матч №12. 18 июня. 15.00. Нижний Новгород. Швеция – Корея

Матч №28. 23 июня. 18.00. Ростов-на-Дону. Корея – Мексика

Матч №27. 23 июня. 21.00. Сочи. Германия – Швеция

Матч №43. 27 июня. 17.00. Казань. Корея – Германия

Матч №44. 27 июня. 17.00. Екатеринбург. Мексика – Швеция

ГРУППА G

Матч №13. 18 июня. 18.00. Сочи. Бельгия – Панама

Матч №14. 18 июня. 21.00. Волгоград. Тунис – Англия

Матч №29. 23 июня. 15.00. Москва. "Спартак". Бельгия – Тунис

Матч №30. 24 июня. 15.00. Нижний Новгород. Англия – Панама

Матч №45. 28 июня. 21.00. Калининград. Англия – Бельгия

Матч №46. 28 июня. 21.00. Саранск. Панама – Тунис

ГРУППА H

Матч №16. 19 июня. 15.00. Саранск. Колумбия – Япония

Матч №15. 19 июня. 18.00. Москва. "Спартак". Польша – Сенегал

Матч №32. 24 июня. 18.00. Екатеринбург. Япония – Сенегал

Матч №31. 24 июня. 21.00. Казань. Польша – Колумбия

Матч №47. 28 июня. 17.00. Волгоград. Япония – Польша

Матч №48. 28 июня. 17.00. Самара. Сенегал – Колумбия

Чемпионат мира-2018. Плей-офф. Фото "СЭ"

Чемпионат мира-2018. Календарь матчей по датам, городам и стадионам. Фото "СЭ"

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