Чемпионат мира-2018. Испания – Россия: трансляция в 17.00 (видео)

Сегодня, 1 июля, сборная России проведет важнейшую игру в своей истории – на кону четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Правда, соперник, увы, один из фаворитов турнира – команда Испании. Соперник подопечных Станислава Черчесова подходит к игре в оптимальном составе, но и российскому специалисту нельзя жаловаться – вернулись в общую группу Александр Ерохин и Алан Дзагоев. Поможет ли это? Ответ будет известен уже сегодня – начало игры, напомним, – в 17.00 по местному времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Испания – Россия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Испания – Россия.

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