Чемпионат мира-2018. Иран – Испания: прямая трансляция (видео)

На прошлой неделе стартовал чемпионат мира по футболу-2018, который проходит в России. А накануне матчем Россия – Египет (3:1) начался второй тур. Сегодня второй тур продолжается матчем Иран – Испания. Эта игра состоится на "Казань Арене" и начнется в 21.00. На этом программа дня будет завершена.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Иран – Испания. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Иран – Испания.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!