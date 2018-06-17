Чемпионат мира-2018. Германия – Мексика: прямая трансляция (видео)

Болельщики со всего мира продолжают следить за крутым футбольным уик-эндом. В субботу на чемпионате мира в России состоялись четыре матча, а в воскресенье их три. Во второй день выходных центральной игрой станет встреча национальных команд Германии и Мексики. Игра состоится на столичном стадионе "Лужники" и начнется в 18.00 по московскому времени. На следующий день состоится другая игра в группе F, в ней встретятся Швеция и Корея.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Германия – Мексика. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Германия – Мексика.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!