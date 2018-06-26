Чемпионат мира-2018: Франция и Дания вышли в 1/8 финала

Определились участники 1/8 финала чемпионата мира-2018 от группы C. Сборные Дании и Франции сыграли первую на турнире нулевую ничью и обе пробились в плей-офф, оставив за бортом Австралию и Перу.

Сборная Франции сыграет в 1/8 финала с командой, которая займет второе место в группе D. Матч пройдет 30 июня на стадионе "Казань Арена", начало - в 17.00 по московскому времени.

Сборная Дании встретится с победителем группы D. Игра состоится 1 июля на стадионе "Нижний Новгород", начало - в 21.00 по московскому времени.

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