Чемпионат мира-2018. Франция – Австралия: прямая трансляция (видео)

Болельщиков со всего мира ждет крутой футбольный уик-энд. На чемпионате мира пройдут семь матчей – четыре в субботу и три в воскресенье. Программа откроется встречей группы С мужду национальными командами Франции и Австралии. Игра состоится на "Казань Арене" и начнется в 13.00 по Москве. Позднее в этот же день в Саранске сыграют Перу и Дания.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Франция – Австралия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Франция – Австралия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!