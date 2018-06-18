Чемпионат мира-2018. Бельгия – Панама: трансляция, видео

Сегодня, 18 июня, первые матчи чемпионата мира проведу команды группы G. Первыми из этого квартета на стадионе "Фишт" в Сочи сыграют сборные Бельгии и Панамы. Эта игра начнется в 18.00 по Москове. Также в группе G играют Англия и Тунис, они сыграют в 21.00 на "Волгоград Арене".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Бельгия – Панама. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Бельгия – Панама.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!