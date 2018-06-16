Чемпионат мира-2018. Аргентина – Исландия: прямая трансляция (видео)

Болельщиков со всего мира ждет крутой футбольный уик-энд. На чемпионате мира пройдут семь матчей – четыре в субботу и три в воскресенье. В первый день выходных фанатов ждет крутой матч национальных команд Аргентины и Исландии. Игра состоится в Москве на арене "Спартака" и начнется в 16.00 по столичному времени. Позднее в этот же день состоится вторая игра группы D Хорватия – Нигерия.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Аргентина – Исландия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Аргентина – Исландия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!