Чемпионат мира-2018. Аргентина – Хорватия: трансляция, видео

Сегодня, 21 июня, национальная команда Аргентины проведет пока главный для себя матч на чемпионате мира. Во втором туре группы D она встретится с Хорватией. В первом матче аргентинцы потеряли очки с Исландией, за что подверглись критике. А хорваты, напротив, победили Нигерию. Встреча команд с разных континентов состоится в Нижнем Новгороде и начнется в 21.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Аргентина – Хорватия. (ВИДЕО)

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Прямой эфир Аргентина – Хорватия.

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