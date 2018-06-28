Чемпионат мира-2018. 28 июня. Расписание и результаты дня

Пары 1/8 финала чемпионата мира-2018 (определены шесть из восьми)
30 июня, суббота
17.00 (мск). Казань. Франция – Аргентина
21.00 (мск). Сочи. Уругвай – Португалия
1 июля, воскресенье
17.00 (мск). Москва, "Лужники". Испания – РОССИЯ
21.00 (мск). Нижний Новгород. Хорватия – Дания
2 июля, понедельник
17.00 (мск). Самара. Бразилия – Мексика
21.00 (мск). Ростов-на-Дону. 1G – 2H
3 июля, вторник
17.00 (мск). Санкт-Петербург. Швеция – Швейцария
21.00 (мск). Москва, "Спартак". 1H – 2G
Группа G
Англия – Бельгия
28 июня. Калининград. Стадион "Калининград". 21.00 (Первый – 20.40).
Судьи: СКОМИНА. Прапротник, Вукан (все – Словения).
"Наши": нет – Витсель ("Зенит", 2012-2016).
Англия – Бельгия: чемпионат мира по футболу, 28 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)
Панама – Тунис
28 июня. Саранск. Стадион "Мордовия Арена". 21.00 (Матч ТВ – 20.45).
Судьи: ШУКРАЛЛА. Тулефат (оба – Бахрейн), Аль-Марри (Катар).
Дисквалифицированы: Купер, Мурильо – нет.
Панама – Тунис: чемпионат мира по футболу, 28 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)
Турнирное положение: 1. АНГЛИЯ – 6 очков (мячи – 8-2). 2. БЕЛЬГИЯ – 6 очков (мячи – 8-2). 3. Тунис – 0 очков (мячи – 3-7). 4. Панама – 0 очков (мячи – 1-9).
Группа H
Сенегал – Колумбия
28 июня. Самара. Стадион "Самара Арена". 17.00 (Матч ТВ – 16.45).
Судьи: МАЖИЧ. Ристич, Джурджевич (все – Сербия).
Сенегал – Колумбия: чемпионат мира по футболу, 28 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)
Япония – Польша
28 июня. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена". 17.00 (Первый – 16.40).
Судьи: СИКАЗВЕ (Замбия). Душ Сантуш (Ангола), Сивела (ЮАР).
"Наши": Хонда (ЦСКА, 2010 – 2013) – Рыбус ("Локомотив"), Енджейчик ("Краснодар", 2013 – 2016).
Япония – Польша: чемпионат мира по футболу, 28 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)
Турнирное положение: 1. Япония – 4 очка (мячи – 4-3). 2. Сенегал – 4 очка (мячи – 4-3). 3. Колумбия – 3 очка (мячи – 4-2). 4. Польша – 0 очков (мячи – 1-5).
Кто сыграет в плей-офф ЧМ-2018? Все расклады // ЧМ-2018. Пары 1/8 финала
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение и сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь