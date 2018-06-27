Чемпионат мира-2018. 27 июня. Расписание и результаты дня

Группа E
Сербия – Бразилия
27 июня. Москва. Стадион "Спартак". 21.00 (Первый канал – 20.40).
Судьи: ФАГАНИ. Сокандан, Мансури (все – Иран).
"Наши": Иванович ("Локомотив", 2006 – 2007, "Зенит"), Родич ("Зенит", 2013 – 2015, "Волга", 2013/14, "Крылья Советов", 2015 – 2017) – Виллиан ("Анжи", 2013).
Сербия - Бразилия: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)
Швейцария – Коста-Рика
27 июня. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород". 21.00 (Матч ТВ – 20.45).
Судьи: ТЮРПЕН. Дано, Грингор (все – Франция).
"Наши": Цубер (ЦСКА, 2013 – 2014) – Уренья ("Кубань", 2011 – 2014).
Швейцария - Коста-Рика: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)
Группа F
Корея – Германия
27 июня. Казань. Стадион "Казань Арена". 17.00 (Первый канал – 16.40).
Судьи: ГЕЙГЕР (Канада). Флетчер (Канада), Андерсон (США).
Дисквалифицированы: нет – Боатенг.
Корея - Германия: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)
Мексика – Швеция
27 июня. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 17.00 (Матч ТВ – 16.45).
Судьи: ПИТАНА. Майдана, Белатти (все – Аргентина).
"Наши": нет – Гранквист ("Краснодар", 2013-2018), Классон ("Краснодар").
Мексика - Швеция: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)
Кто сыграет в плей-офф ЧМ-2018? Все расклады
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