Чемпионат мира-2018. 24 июня. Япония – Сенегал: трансляция, видео

Сегодня, 24 июня, национальная команда Японии проведет второй матч на чемпионате мира-2018. Соперником азиатской сборной станет национальная команда Сенегала. Любая из победивших команд гарантирует себе место в 1/8 финала – обе они выиграли свои встречи в 1-м туре – над Колумбией и Польшей соответственно. Игра японцев и сенегальцев пройдет на "Екатеринбург Арене" и начнется в 18.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Япония – Сенегал. (ВИДЕО)

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Прямой эфир Япония – Сенегал.

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