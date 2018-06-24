Чемпионат мира-2018. 24 июня. Расписание и результаты дня

Англия – Панама
24 июня. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород". 15.00 (Первый канал – 14.40).
Судьи: ГРИША (Египет). Ашик (Марокко), Ахмед (Судан).
Англия – Панама: чемпионат мира по футболу, 24 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)
Япония – Сенегал
24 июня. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 18.00 (Матч ТВ – 17.45).
Судьи: РОККИ. Ди Либераторе, Тонолини (все – Италия).
"Наши": Хонда (ЦСКА, 2010 – 2013) – Конате ("Краснодар", 2012 – 2013).
Япония – Сенегал: чемпионат мира по футболу, 24 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)
Польша – Колумбия
24 июня. Казань. Стадион "Казань Арена". 21.00 (Первый канал – 20.40).
Судьи: РАМОС. Торрентера, Эрнандес (все – Мексика).
Дисквалифицированы: нет – Карлос Санчес.
"Наши": Енджейчик ("Краснодар", 2013 – 2016), Рыбус ("Терек", 2012 – 2016, "Локомотив") – нет.
Польша – Колумбия: чемпионат мира по футболу, 24 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь