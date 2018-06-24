Чемпионат мира-2018. 24 июня. Польша – Колумбия: трансляция – в 21.00, видео

Сегодня, 24 июня, национальная команда Польши проведет второй матч на чемпионате мира-2018. Соперником азиатской сборной станет национальная команда Колумбии. Любая из победивших команд отцепит от турнира другую, так как обе уступили в первом туре. Эта игра пройдет на "Казань Арене" и начнется в 21.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Польша – Колумбия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Польша – Колумбия.

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