Чемпионат мира-2018. 24 июня. Англия – Панама: прямая трансляция – в 15.00 (видео)

Уже сегодня сборная Англии может гарантировать себе место в 1/8 финала чемпионата мира. Для этого ей надо победить в матче 2-го тура команду Панамы. Эта встреча откроет воскресную программу ЧМ. Англичане и панамцы сыграют в арене "Нижний Новгород", игра начнется в 15.00 по столичному времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Англия – Панама. (ВИДЕО)

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Прямой эфир Англия – Панама.

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