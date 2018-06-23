Чемпионат мира-2018. 23 июня. Расписание и результаты дня

Группа G
Бельгия – Тунис
23 июня. Москва. Стадион "Спартак". 15.00 (Первый канал – 14.40).
Судьи: МАРРУФО. Рокуэлл (оба – США), Сумба (Сальвадор).
"Наши": Витсель ("Зенит", 2012 – 2017) – нет.
Бельгия – Тунис: чемпионат мира по футболу, 23 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)
Группа F
Корея – Мексика
23 июня. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 18.00 (Матч ТВ – 18.00).
Судьи: МАЖИЧ. Ристич, Джурджевич (все Сербия).
Корея – Мексика: чемпионат мира по футболу, 23 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)
Германия – Швеция
23 июня. Сочи. Стадион "Фишт". 21.00 (Первый канал – 20.40).
Судьи: МАРЧИНЯК. Сокольницки, Листкевич (все Польша).
"Наши": нет – Гранквист ("Краснодар", 2013-2018), Классон ("Краснодар").
Германия – Швеция: чемпионат мира по футболу, 23 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь