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Чемпионат мира-2018. 23 июня. Расписание и результаты дня

ЧМ-2018. 23 июня: что, где и когда смотреть. Фото "СЭ"
ЧМ-2018. 23 июня: что, где и когда смотреть. Фото "СЭ"

В субботу, 23 июня, на чемпионате мира по футболу-2018 в России – три матча.

Группа G

Бельгия – Тунис
23 июня. Москва. Стадион "Спартак". 15.00 (Первый канал – 14.40).
Судьи: МАРРУФО. Рокуэлл (оба – США), Сумба (Сальвадор).
"Наши": Витсель ("Зенит", 2012 – 2017) – нет.
Бельгия – Тунис: чемпионат мира по футболу, 23 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)

Бельгия - Тунис

Группа F

Корея – Мексика
23 июня. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 18.00 (Матч ТВ – 18.00).
Судьи: МАЖИЧ. Ристич, Джурджевич (все Сербия).
Корея – Мексика: чемпионат мира по футболу, 23 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

Корея - Мексика

Германия – Швеция
23 июня. Сочи. Стадион "Фишт". 21.00 (Первый канал – 20.40).
Судьи: МАРЧИНЯК. Сокольницки, Листкевич (все Польша).
"Наши": нет – Гранквист ("Краснодар", 2013-2018), Классон ("Краснодар").
Германия – Швеция: чемпионат мира по футболу, 23 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

Германия - Швеция

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