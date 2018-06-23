Чемпионат мира-2018. 23 июня. Корея – Мексика: трансляция, видео

Сегодня, 23 июня, национальная команда Кореи проведет второй матч на чемпионате мира-2018. Соперников азиатской сборной станет национальная команда Мексики. Последняя может уже сегодня выйти в плей-офф, если добьется победы. Эта игра пройдет в Ростове-на-Дону и начнестя в 18.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Корея – Мексика. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Корея – Мексика.

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