Чемпионат мира-2018. 23 июня. Германия – Швеция: прямая трансляция – в 21.00 (видео)

Уже сегодня сборная Германии может потерять шансы на плей-офф чемпионата мира – если команда потеряет очки во встрече 2-го тура группового тура со Швецией, то сильно усложнит себе положение. В первом туре, напомним, действующие чемпионы мира проиграли Мексики, а "Тре крунур" добились минимальной победы над Кореей.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Германия – Швеция. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Германия – Швеция.

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