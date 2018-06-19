Чемпионат мира-2018. 19 июня. Россия победила Египет и другие матчи

Группа A
Россия – Египет – 3:1 (0:0)
Голы: Фатхи, 47 – в свои ворота (1:0). Черышев, 59 (2:0). Дзюба, 62 (3:0). Салах, 73 – с пенальти (3:1).
Россия: Акинфеев, Мариу Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков (Кудряшов, 86), Самедов, Газинский, Зобнин, Головин, Черышев (Кузяев, 74), Дзюба (Смолов, 79).
Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Хегази, Габр, Абдельшафи, Хамед, Эль-Нени (Варда, 64), Саид, Салах, Трезеге (Собхи, 68), Мохсен (Кахраба, 82).
Предупреждения: Трезеге, 57. Смолов, 84.
Судьи: КАСЕРЕС. Кардосо, Соррилья (все Парагвай).
ВАР: Иррати (Италия). Вильяно (Аргентина), Астроса (Чили), Марчиняк (Польша).
19 июня. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 64 468 зрителей.
Россия – Египет: онлайн-трансляция, обзор матча
Группа H
Колумбия – Япония – 1:2 (1:1)
Голы: Кагава, 6 – с пенальти (0:1). Кинтеро, 39 (1:1). Осако, 73 (1:2).
Колумбия: Оспина, Ариас, Мурильо, Д.Санчес, Мохика, Х.Куадрадо (Барриос, 31), Лерма, К.Санчес, Кинтеро (Родригес, 59), Искиэрдо (Бакка, 70), Фалькао.
Япония: Кавасима, Х.Сакаи, Йосида, Седзи, Нагатомо, Харагути, Хасебе, Сибасаки (Ямагути, 80), Кагава (Хонда, 70), Инуи, Осако (Окадзаки, 85).
Предупреждения: Барриос, 64. Родригес, 86. Кавасима, 90+4. Удаление: К.Санчес (Колумбия), 3 (фол последней надежды).
Судьи: СКОМИНА. Вукан, Прапротник (все Словения).
ВАР: Маккели (Голландия). Данкерт (Германия), ван Рукел (Голландия), Цвайер (Германия).
19 июня. Саранск. Стадион "Мордовия Арена". 40 842 зрителя.
Колумбия – Япония: онлайн-трансляция, обзор матча
Польша – Сенегал – 1:2 (0:1)
Голы: Ционек, 37 – в свои ворота (0:1). Ньянг, 60 (0:2). Крыховяк, 86 (1:2).
Польша: Щенсны, Пищек (Берешински, 83), Паздан, Ционек, Рыбус, Блащиковски (Беднарек, 46), Зелиньски, Крыховяк, Милик (Ковнацки, 73), Грощицки, Левандовски.
Сенегал: К.Н`Диай, Ваге, Сане, Кулибали, Сабали, Мане, Гей, А.Н`Диай (Куяте, 87), Сарр, Ньянг (Конате, 75), Диуф (Ндой, 62).
Предупреждения: Крыховяк, 12. Сане, 49. Гей, 72.
Судьи: ШУКРАЛЛА. Тулефат (оба Бахрейн), Аль-Марри (Катар).
ВАР: Диаш. Лопеш Мартинш (все Португалия), Майдана (Аргентина), Сампайю (Бразилия).
19 июня. Москва. Стадион "Спартак". 44 190 зрителей.
Польша – Сенегал: онлайн-трансляция, обзор матча
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