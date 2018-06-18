Чемпионат мира-2018. 18 июня. Бельгия и Англия выиграли первые матчи

ЧМ-2018. 18 июня: что, где и когда смотреть. Фото "СЭ"

чемпионате мира по футболу-2018 в России – три матча. В понедельник, 18 июня, на– три матча.

Группа F

Швеция – Корея – 1:0 (0:0)

Гол: Гранквист, 65 – с пенальти.

Швеция: Ольсен, Аугустинссон, Гранквист, Янссон, Лустиг, Классон, Ларссон (Свенссон, 81), Экдаль (Хильемарк, 71), Форсберг, Берг, Тойвонен (Телин, 77).

Корея: Чо Хен У, Ли Ен, Чан Хен Су, Ким Ен Гвон, Пак Чу Хо (Ким Мин У, 28), Ки Сон Ен, Ли Джэ Сон, Ку Джа Чхоль (Ли Сын У, 73), Хван Хи Чхан, Ким Син Ук (Чон У Ен, 66), Сон Хын Мин.

Предупреждения: Ким Син Ук, 13. Хван Хи Чхан, 55. Классон, 61.

Судьи: Агилар. Сумба (оба – Сальвадор), Мора Арайя (Коста-Рика).

ВАР: Вильяно (Аргентина). Аль-Джассим, Аль-Марри (все Катар), Орсато (Италия).

18 июня. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород". 42 300 зрителей.

Швеция – Корея: онлайн-трансляция

Группа G

Бельгия – Панама – 3:0 (0:0)

Голы: Мертенс, 47 (1:0). Лукаку, 69 (2:0). Лукаку, 75 (3:0).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Фертонген, Менье, Витсель (Шадли, 90), Де Брейне, Мертенс (Т.Азар, 83), Э.Азар, Феррейра-Карраско (Дембеле, 74), Лукаку.

Панама: Пенедо, Мурильо, Эскобар, Р.Торрес, Дэвис, Барсенас (Г.Торрес, 63), Гомес, Купер, Годой, Х.Родригес (Диас, 63), Перес (Техада, 73).

Предупреждения: Менье, 14. Дэвис, 18. Барсенас, 45+2. Купер, 49. Мурильо, 51. Годой, 57. Фертонген, 59. Де Брейне, 88.

Судьи: Сиказве (Замбия). Сивела (ЮАР), Душ Сантуш (Ангола).

ВАР: Данкерт. Цвайер (оба – Германия), ван Рукел, Маккели (оба – Голландия).

18 июня. Сочи. Стадион "Фишт". 43 257 зрителей.

Бельгия – Панама: онлайн-трансляция

Тунис – Англия - 1:2 (1:1)

Голы: Кейн, 11 (0:1). Сасси, 35 - с пенальти (1:1). Кейн, 90+1 (1:2).

Тунис: Ассен (Бен Мустафа, 16), Бронн, С.Бен Юссеф, Мериа, Маалул, Скири, Сасси, Бадри, Слити (Бен Амор, 74), Ф.Бен Юссеф, Хазри (Халифа, 85).

Англия: Пикфорд, Стоунс, Магуайр, Уокер, Триппьер, Хендерсон, Лингард (Дайер, 90+3), Алли (Лофтус-Чик, 80), Янг, Кейн, Стерлинг (Рэшфорд, 68).

Предупреждение: Уокер, 33.

Судьи: РОЛЬДАН. Гусман, де ла Крус (все - Колумбия).

ВАР: Риччи (Бразилия). Варгас (Боливия), Де Карвалью (Бразилия), Лопеш Мартинш (Португалия).

18 июня. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена". 41 064 зрителя.

Тунис – Англия: онлайн-трансляция

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