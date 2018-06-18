Чемпионат мира-2018. 18 июня. Бельгия и Англия проводят первые матчи

Группа F
Швеция – Корея
18 июня. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород". 14.45 (Матч ТВ – 15.00).
Судьи: АГИЛАР. Сумба (оба – Сальвадор), Мора Арайя (Коста-Рика).
"Наши": Гранквист, Классон (оба – "Краснодар") – нет.
Швеция – Корея: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)
Группа G
Бельгия – Панама
18 июня. Сочи. Стадион "Фишт". 17.45 (Матч ТВ – 18.00).
Судьи: СИКАЗВЕ (Замбия). Душ Сантуш (Ангола), Сивела (ЮАР).
"Наши":Витсель ("Зенит", 2012 – 2016) – нет.
Бельгия – Панама: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)
Тунис – Англия
18 июня. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена". 20.40 (Первый – 21.00).
Судьи: РОЛЬДАН. Гусман, де ла Крус (все – Колумбия).
Тунис – Англия: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь
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