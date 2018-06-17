Чемпионат мира-2018. 17 июня. Поражение Германии и ничья Бразилии

Группа E
Коста-Рика – Сербия – 0:1 (0:0)
Гол: Коларов, 56.
Коста-Рика: Навас, Гамбоа, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Кальво, Венегас (Боланьос, 60), Борхес, Гусман (Колиндрес, 73), Руис, Уренья (Кэмпбелл, 66).
Сербия: Стойкович, Иванович, Тошич, Миленкович, Коларов, Тадич (Рукавина, 83), Миливоевич, Матич, Милинкович-Савич, Ляич (Костич, 70), Митрович (Прийович, 90).
Предупреждения: Кальво, 22. Гусман, 56. Иванович, 59. Прийович, 90+8.
Судьи: Дьедью, Камара, Самба (все Сенегал).
ВАР: Тюрпен (Франция). Гиль (Польша), Грингор (Франция), Диаш (Португалия).
17 июня. Самара. Стадион "Самара Арена". 41 432 зрителя.
Коста-Рика – Сербия: онлайн-трансляция
Бразилия – Швейцария – 1:1 (1:0)
Голы: Филиппе Коутинью, 20 (1:0). Цубер, 50 (1:1).
Бразилия: Алиссон, Данилу, Миранда, Тиагу Силва, Марселу, Каземиру (Фернандинью, 60), Паулинью (Ренату Аугусту, 67), Филиппе Коутинью, Виллиан, Габриэл Жезус (Роберту Фирмину, 79), Неймар.
Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер (Ланг, 87), Аканджи, Шер, Родригес, Шачири, Бехрами (Закария, 71), Джака, Джемаили, Цубер, Сеферович (Эмболо, 80). Предупреждения: Лихтштайнер, 31. Каземиру, 47. Шер, 65. Бехрами, 68.
Судьи: РАМОС ПАЛАСУЭЛОС. Торрентера, Эрнандес Паредес (все Мексика).
ВАР: Валери (Италия). Вильяно (Аргентина), Ди Либераторе, Рокки (все Италия).
17 июня. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 43 109 зрителей.
Бразилия – Швейцария: онлайн-трансляция
Группа F
Германия – Мексика – 0:1 (0:1)
Гол: Лосано, 36.
Германия: Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт (Гомес, 80), Хедира (Ройс, 60), Кроос, Дракслер, Езил, Мюллер, Вернер (Брандт, 86).
Мексика: Очоа, Сальседо, Морено, Айяла, Гальярдо, Гуардадо (Маркес, 73), Эррера, Вела (Альварес, 58), Лаюн, Лосано (Хименес, 66), Эрнандес. Предупреждения: Морено, 40. Мюллер, 83. Хуммельс, 84. Эррера, 89.
Судьи: ФАГАНИ. Мансури, Сохандан (все Иран).
ВАР: Иррати (Италия). Сампайю (Бразилия), Астроса (Чили), Гейгер (США).
17 июня. Москва. Стадион "Лужники". 78 011 зрителей.
Германия – Мексика: онлайн-трансляция
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь
Опрос
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)