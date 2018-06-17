Чемпионат мира-2018. 17 июня. Германия и Бразилия проводят первые матчи

Группа E
Коста-Рика – Сербия
17 июня. Самара. Стадион "Самара Арена". 15.00 (Матч ТВ – 14.45)
Судьи: ДЬЕДЬЮ, Камара, Самба (все – Сенегал).
"Наши": Уренья ("Кубань", 2011 – 2014) Иванович ("Локомотив". 2006 – 2007, "Зенит"), Родич ("Зенит", 2013 – 2015, "Волга, 2013/14, "Крылья Советов", 2015 – 2017)
Коста-Рика - Сербия: чемпионат мира по футболу, 17 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 15.00 (время московское)
Бразилия – Швейцария
17 июня. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 21.00 (Первый канал – 20.40)
Судьи: РАМОС ПАЛАСУЭЛОС. Торрентера, Эрнандес Паредес (все – Мексика).
"Наши": Виллиан ("Анжи", 2013) – Цубер (ЦСКА, 2013-2014)
Бразилия - Швейцария: чемпионат мира по футболу, 17 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)
Группа F
Германия – Мексика
17 июня. Москва. Стадион "Лужники". 18.00 (Первый канал – 17.45).
Судьи: ФАГАНИ. Сохандан, Мансури (все – Иран).
Германия – Мексика: чемпионат мира по футболу, 17 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)