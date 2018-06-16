Чемпионат мира-2018. 16 июня. Франция и Аргентина проводят первые матчи

Группа C
Франция – Австралия
16 июня. Казань. Стадион "Казань Арена". 13.00 (Матч ТВ – 12.45).
Судьи: КУНЬЯ. Таран, Эспиноса (все – Уругвай).
Франция - Австралия: чемпионат мира по футболу, 16 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 13.00 (время московское)
Перу – Дания
16 июня. Саранск. Стадион "Мордовия Арена". 19.00 (Матч ТВ – 18.45).
Судьи: ГАССАМА (Гамбия). Бирумушаху (Бурунди), Этшиали (Алжир).
"Наши": Фарфан (Локомотив") – нет.
Перу - Дания: чемпионат мира по футболу, 16 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 19.00 (время московское)
Группа D
Аргентина – Исландия
16 июня. Москва. Стадион "Спартак". 16.00 (Первый канал – 15.40).
Судьи: МАРЧИНЯК. Сокольницки, Листкевич (все – Польша).
"Наши": Ансальди ("Рубин", 2008 – 2013. "Зенит", 2013 – 2016), Рохо ("Спартак", 2010 – 2012) – Ингасон ("Ростов"), Р.Сигурдссон ("Краснодар, 2014 – 2016. "Рубин", 2017. "Ростов"), Сигурдарссон ("Ростов").
Аргентина - Исландия: чемпионат мира по футболу, 16 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 16.00 (время московское)
Хорватия – Нигерия
16 июня. Калининград. Стадион "Калининград". 22.00 (Матч ТВ – 21.45).
Судьи: РИЧЧИ. Де Карвалью, ван Гассе (все – Бразилия).
"Наши": Чорлука ("Локомотив") – Идову ("Динамо" СПб, 2013-2014, "Амкар"), Муса (ЦСКА, 2012-2016, 2018).
Хорватия - Нигерия: чемпионат мира по футболу, 16 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 22.00 (время московское)
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