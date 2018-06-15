Чемпионат мира-2018. 15 июня. Португалия - Испания и другие матчи

Группа А
Египет – Уругвай
15 июня. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 15.00 (Матч ТВ – 14.45).
Судьи: КАЙПЕРС. ван Рукел, Зайнстра (все Голландия).
Наши: нет.
Египет - Уругвай: онлайн-трансляция матча
Группа B
Марокко – Иран
15 июня. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 18.00 (Матч ТВ – 17.45).
Судьи: ДЖЮНЕЙТ ЧАКЫР. Бахаттын Дуран, Тарык Онгун (все – Турция).
Дисквалифицированы: нет – Эззатоллахи.
Наши: Мбарк Буссуфа ("Анжи", 2011-2013. "Локомотив", 2014-2015), Мехди Карсела-Гонсалес ("Анжи", 2011-2013), Мануэл Да Кошта ("Локомотив", 2011/12) – Сердар Азмун ("Рубин", 2013-2014, 2017/18. "Ростов", 2015-2017), Милад Мохаммади ("Ахмат", 2015-2018), Саид Эззатоллахи ("Ростов", 2016. "Анжи", 2017. "Амкар", 2017/18).
Марокко – Иран: онлайн-трансляция матча
Португалия – Испания
15 июня. Сочи. Стадион "Фишт". 21.00 (Первый – 20.40).
Судьи: РОККИ. Ди Либераторе, Тонолини (все – Италия).
Наши: Мануэл Фернандеш ("Локомотив", 2014 – 2018), Бруну Алвеш ("Зенит", 2010 – 2013) – нет.
Португалия – Испания: онлайн-трансляция матча
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