Чемпион "Дакара" Карякин: "Вперед Россия, мы с тобой!"

Победитель "Дакара-2017" в зачете квадроциклов Сергей Карякин пожелал удачи сборной России в первом матче чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией.

"Сегодня стартует Чемпионат мира по футболу в России и в матче открытия наша сборная сыграет с Саудовской Аравией. Я бы хотел пожелать нашим футболистам сыграть от сердца, продемонстрировав все свои лучшие качества на поле и показать отличный футбол! Победа будет отличным ответом всем тем пессимистам, которые не верят в нашу команду! Вперед Россия, мы с тобой!", - написал Карякин в Инстаграме.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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