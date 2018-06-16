Человек, задержавший водителя после ДТП на Ильинке: "Таксист был трезв"

Человек, который задержал водителя, наехавшего на пешеходов на Ильинке, утверждает, что таксист в этот момент был трезв.

Человек по имени Эмиль, который стал свидетелем происшедшего и одним из пострадавших, задержал водителя. Он утверждает, что серьезно пострадавших нет. У них многих ссадины и ушибы. У одной женщины подозрения на перелом.

Также он рассказал, что водитель пытался сбежать с места ДТП. При этом он был трезв. Свидетель отметил, что очень быстро (через 3-4 минуты) к месту происшествия съехались кареты скорой помощи и пожарные.

По данным ГУ МВД по Москве, в результате ДТП пострадали семь человек. В районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов.

Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник аварии ездил с правами, выданными в Киргизии в 2013 году. По информации агентства "Интерфакс", среди пострадавших есть граждане Мексики. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд, участвующих в ЧМ-2018. (Никита КАМЫШЕВ)

Все о чемпионате мира-2018 в России