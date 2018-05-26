Чеканка в квадрате от вратарей сборной России. Видео

Сборная России в Твиттере опубликовала ролик с тренировки вратарей национальной команды Игоря Акинфеева, Андрея Лунева, Владимира Габулова и Сослана Джанаева. По условиям занятия, которое проходит под наблюдением тренера Гинтараса Стауче, голкиперы должны сделать три касания ногой, после чего нанести удар рукой по мячу.

Напомним, команда c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. За день до этого команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищеский матч с Австрией. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

"Три касания ногой и один удар рукой" pic.twitter.com/3v4SX3hUvx – Сборная России (@TeamRussia) 26 мая 2018 г.

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