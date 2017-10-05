Чехия обыграла Азербайджан в матче отборочного турнира ЧМ-2018

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Чехии одержала победу над Азербайджаном – 2:1.

В составе азербайджанцев голом отличился нападающий Афран Исмаилов, реализовавший пенальти. В составе сборной Чехии забили полузащитник Ян Копиц и хавбек Антонин Барак.

После девяти матчей чехи поднялись на третье место в турнирной таблице группы C, набрав 12 очков, опередив Азербайджан, который имеет в своем активе 10 баллов.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа C

Азербайджан - Чехия - 1:2 (0:1)

Голы: Копиц, 35 (0:1). Исмаилов, 55 - с пенальти (1:1). Барак, 66 (1:2).

Азербайджан: Агаев, Пашаев, Садыгов, Б.Гусейнов, Мирзабеков, Дж.Гусейнов (Мадатов, 79), Амиргулиев, Ришард Алмейда, Гурбанов (Шейдаев, 62), Исмаилов, Назаров (Гараев, 67).

Чехия: Павленка, Сухи, Кадержабек, Брабец, Боржил, Хушбауэр, Дарида (Соучек, 78), Копиц, Янкто, Барак, Крменчик (Климент, 89).

Предупреждения: Сухи, 24. Хушбауэр, 48. Барак, 57.

Судья: Мийо (Франция).

5 октября. Баку. Стадион Baku Olympic Stadium.